На Ставрополье создали единую сеть государственных аптек

СТАВРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Единую сеть государственных аптек, включающих в себя даже отдаленные территории края, создали на Ставрополье. В 2022 году учреждения будут объединены в единое предприятие с единой логистической системой, сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минимущества.

"Аптечная сеть представлена по всей территории региона. В 2022 году мы завершаем процесс объединения всех государственных аптек в регионе в одно предприятие, которое будет осуществлять аптечную деятельность во всех муниципалитетах Ставропольского края - как в городах, так и в селах. Все госаптеки в Ставропольском крае будут управляться одним руководителем и иметь единую логистическую систему", - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений края Виталия Зритнева.

Сеть государственных аптек ГУП "Ставропольфармация" включает в себя 70 аптек и аптечных пунктов, большинство из них расположены в сельских территориях. "Только в госаптеках жители могут получать льготные лекарства. Они работают и в малых населенных пунктах, в которых коммерческим аптекам открываться невыгодно. А малоподвижным гражданам необходимые препараты доставляют на дом", - цитирует пресс-служба руководителя ГУП "Ставропольфармация" Геннадия Замчалкина.

В период пандемии на государственные аптеки легла дополнительная нагрузка - они начали оперативную выдачу бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, проходящим лечение на дому. Предоставление медикаментов для лечения коронавируса аптеки начали осенью 2020 года. Единая логистика позволяет оперативно определять наибольшую потребность в препаратах и обеспечивать аптеки всем ассортиментом.