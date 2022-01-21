Останки бойца Великой Отечественной войны перезахоронили на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Торжественная церемония перезахоронения останков бойца, погибшего в годы Великой Отечественной войны, прошла в пятницу в Невинномысске на Ставрополье. Останки воина были найдены в 2020 году в Орловской области, сообщил глава города Михаил Миненков.

"В 2020 году в ходе проведения поисковой экспедиции в окрестностях деревни Турейка в Орловской области поисковым отрядом "Разведка боем" были найдены и эксгумированы останки Сылка Петра Яковлевича. Он опознан по номеру медали "За Отвагу". Родственники пожелали захоронить останки Петра Яковлевича на кладбище в Невинномысске вместе с умершими родителями и сестрой", - написал он на своей странице в Instagram.

Петр Сылка родился в 1922 году и до войны проживал в Невинномысском районе. На запросы поисковиков откликнулась внучатая племянница бойца, ей передали его медаль "За Отвагу". Останки воина похоронили на кладбище возле городского собора рядом с родными.

В пятницу в Невинномысске отмечают День освобождения города от немецко-фашистских оккупантов. Город был захвачен в августе 1942 года, вражеские войска находились на территории более пяти месяцев. По предварительным данным, во время оккупации были замучены и расстреляны более 500 жителей города. При отступлении фашистские войска разрушили местную железнодорожную станцию, заводы, фабрику, электростанцию, водонапорную башню и основные объекты Невинномысского канала. В декабре 2020 года городу был передан документ о присвоении почетного звания "Город воинской доблести".