Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился до 66,6%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился с 68,5% до 66,6% на этой неделе. Прививку первым компонентом вакцины сделали более 6,9 млн раз, следует из опубликованных данных на портале стопкоронавирус.рф .

"По данным на 21 января, 6 948 074 - вакцинация первым компонентом, 6 583 886 - полная вакцинация, 66,6% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.

Прививку первым компонентом вакцины от коронавируса в Подмосковье сделали более 4,9 млн раз, уровень коллективного иммунитета к инфекции снизился с 76,3% до 75,8% за неделю, информирует стопкоронавирус.рф.

"В Московской области, по данным на 21 января, 4 916 572 - вакцинация первым компонентом, 4 739 863 - полная вакцинация, 75,8% - коллективный иммунитет", - приводится в сообщении.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе 2 140 914 случаев заражения, из них 15 987 выявлено за последние сутки - максимум за весь период пандемии. Выздоровели 1 917 946 человек, умерли 38 226.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего в регионе 679 578 случаев заражения, в том числе 4 424 выявлено за последние сутки, выздоровели 614 520 человек, умерли 12 959.