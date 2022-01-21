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Пандемия COVID-19

Ситуация с коронавирусом осложнилась за неделю в 3 регионах России

Ситуация ухудшилась в Дагестане, Смоленской области и Удмуртии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией за последнюю неделю осложнилась в 3 регионах России, а улучшилась в 29. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, ситуация ухудшилась в Дагестане, Смоленской области и Удмуртии. Улучшилась она, в частности, в Воронежской, Нижегородской, Ростовской и Челябинской областях, Чувашии и Ямало-Ненецком автономном округе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 342,7 млн человек, более 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 987 774 случая заражения, выздоровели 9 975 052 человека, умерли 324 752. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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