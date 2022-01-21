Аэропорт Мурманска возобновил работу после метели

МУРМАНСК, 21 января. /ТАСС/. Аэропорт Мурманска возобновил прием и отправку судов, приостановленную из-за метели и сильного ветра. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба авиаузла.

"Работа аэродрома Мурманск восстановлена в 15:30", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после закрытия аэропорта с 8:30 было задержано 10 рейсов. "Задержаны пять на прилет и пять на вылет, два рейса отменены, пассажиры пересажены", - сказали в пресс-службе.

Утром 21 января в Мурманской области прошла метель, наблюдался штормовой ветер до 25 м/с. Сейчас в регионе облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег и умеренный ветер. Температура воздуха до 11 градусов мороза.