В Югорске школьников отправили на дистант из-за роста ОРВИ и COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. Школы и секции дополнительного образования в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа с 24 по 29 января переведены на дистанционное обучение для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава города Андрей Бородкин в своем аккаунте в "ВКонтакте" .

"Решено школы Югорска и секции допобразования перевести с 24 января на дистант до 29 января. Ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях", - написал Бородкин.

Он отметил, что также в Югорске работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистант.

Ранее школы и учреждения дополнительного образования были переведены на дистант в Советском (ХМАО) с 21 по 29 января для предотвращения распространения случаев коронавируса. Город Советский в 2022 году стал первым населенным пунктом в Югре, где принято решение о дистанционном формате обучения во всех школах города.

О ситуации в ХМАО

По данным регионального оперативного штаба ХМАО, в регионе на протяжении последних дней фиксируются новые суточные максимумы заболевших COVID-19 за все время пандемии. Так, за 19 января выявлено 447 человек заболевших, а за 20 января - 665 человек. За все время в ХМАО заболели ковидом 100,1 тыс. человек, 93,6 тыс. выздоровели, 2 121 умер.

В округе до 1 февраля подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями. Действует режим обязательной самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский ранее сообщал, что в течение 2-3 недель регион ожидает двукратного увеличения болеющих ковидом. По его словам, ХМАО готов к такой ситуации.