В Санкт-Петербурге простились с бывшим митрополитом Владимиром

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Прощание с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским на покое, Почетным гражданином Санкт-Петербурга Владимиром (Котляровым) прошло в пятницу в Александро-Невской лавре, сообщили ТАСС в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

Митрополит Владимир, правящий архиерей Санкт-Петербургской епархии с 1995 по 2014 год, умер 19 января после продолжительной болезни в возрасте 92 лет.

"Отпевание и прощание с новопреставленным митрополитом Владимиром состоялись в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Отпевание возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении архиереев и клириков Санкт-Петербургской митрополии. Владыка погребен на Никольском кладбище лавры", - сказала собеседница агентства.

Проститься с покойным пастырем пришли губернатор города Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский и многие другие. Спикер петербургского парламента отметил, что владыка Владимир всю жизнь посвятил служению Богу и внес огромный вклад в возрождение православных храмов Петербурга.

"Добрый пастырь, человек, искренне уважаемый петербуржцами всех вероисповеданий, [он] принял петербургскую митрополию в сложный период социально-экономических перемен. Тогда очень многим требовалось слово веры, надежды и утешения. И он всегда находил такие слова. <…> Своим подвижническим трудом, ярким примером он способствовал восстановлению духовной жизни Северной столицы," - привели слова Бельского в пресс-службе заксобрания.

О митрополите Владимире

Тридцать третий митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (в миру Владимир Саввович Котляров) родился в семье диакона в городе Актюбинске Казахской ССР 27 мая 1929 года. Получив образование в Джамбульском статистическом техникуме, поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1952 году. В 1958 году окончил Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

В 1962 году был пострижен в монашество и назначен заместителем начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме. В 60-х годах - епископ Кировский и Слободской, Берлинский и Среднеевропейский, патриарший экзарх в Средней Европе. После возведения в сан архиепископа - управляющий Ростовской и Новочеркасской епархией. В 70-х управлял Иркутской и Читинской, Владимирской и Суздальской, в 80-х - Краснодарской и Кубанской, Псковской и Порховской епархиями. В 1992 году в сане митрополита вновь занял Ростовскую кафедру.

В 1995 году был назначен управляющим Санкт-Петербургской епархией и постоянным членом Священного Синода. В марте 2014 года был почислен на покой.

Служение митрополита Владимира и его заслуги перед Отечеством отмечены многочисленными церковными и светскими наградами. За заслуги перед Санкт-Петербургом он был удостоен звания почетного гражданина города (в 2009 году).