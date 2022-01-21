В Думе рекомендуют ГП обратить особое внимание на профилактику правонарушений иностранцев

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Генпрокуратуре рекомендуется обратить особое внимание на профилактику экстремизма и правонарушений со стороны иностранцев на территории России. Такое положение содержится в проекте постановления Госдумы, подготовленном профильным комитетом по безопасности и противодействию коррупции.

"Рекомендовать Генеральной прокуратуре РФ <...> при осуществлении координирующей деятельности по борьбе с преступностью обратить особое внимание на профилактику экстремистской деятельности, правонарушений, совершаемых иностранными гражданами на территории Российской Федерации", - говорится в документе, размещенном в думской электронной базе в пятницу.

Проект постановления подготовлен комитетом по итогам состоявшегося в ноябре правительственного часа с генпрокурором РФ Игорем Красновым, документ предлагается рассмотреть на заседании Госдумы 25 января.