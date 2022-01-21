Информация о минировании школ в Крыму не подтвердилась

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Информация о минировании в пятницу школ практически во всех крупных городах Крыма не подтвердилась, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобразования республики.

"Школы, учреждения среднего профессионального и высшего образования получили такие письма во многих крупных городах полуострова. Сотрудники учреждений действовали по инструкции и организовали эвакуацию обучающихся. Информация была оперативно передана в правоохранительные органы, сотрудники которых начали проверку объектов. В настоящее время информация о минировании не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что письма с информацией об угрозах взрыва поступали в течение дня на адреса электронной почты образовательных учреждений и администраций муниципальных образований Крыма.

После получения электронных писем о минировании занятия были отменены в школах и трех вузах Симферополя, учебных заведениях Керчи, Ялты, Евпатории, Армянска, Феодосии и Алушты, колледжа в поселке Советском. Эвакуированы были 10 школ и вузы и в соседнем Севастополе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что письма рассылались из-за границы.