{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Думе рекомендуют ГП изучить возможность создания госсистемы борьбы с IT-преступлениями

Документ предлагается рассмотреть на заседании Госдумы 25 января

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Генпрокуратуре следует рассмотреть возможность создания единой государственной системы борьбы с преступлениями в интернете. Такая рекомендация содержится в проекте постановления Госдумы, подготовленном профильным комитетом по безопасности и противодействию коррупции.

"Обеспечить надзор за исполнением законодательства РФ в области информационной безопасности в части: борьбы с преступностью в сфере информационных технологий, рассмотрев при этом вопрос о возможности создания единой государственной системы борьбы с преступлениями в указанной сфере", - говорится в документе, размещенном в думской электронной базе в пятницу.

Проект постановления подготовлен комитетом по итогам состоявшегося в ноябре прошлого года правительственного часа с генпрокурором РФ Игорем Красновым, документ предлагается рассмотреть на заседании Госдумы 25 января.

Теги
Россия
ФМБА подало заявку на регистрацию своей вакцины против коронавируса
Читать полностью