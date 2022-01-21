Вещи участников Великой Отечественной войны представили в музее Ставрополя

СТАВРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Личные вещи красноармейцев представили на выставке в ставропольском музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов "Память". Выставка открылась в пятницу в честь годовщины освобождения города Ставрополя от оккупации, сообщила пресс-служба администрации города.

"Здесь представлены подлинные предметы, копии исторических документов и фотографий из фондов вузов и школ, государственного краевого архива, краеведческого музея и музея "Память". Также посетители смогут впервые увидеть уникальные экспонаты, которые предоставили сами горожане. <…> Представлены и личные вещи участников войны: сумка-планшет, печатная машинка, учебный арифмометр, чернильница и сумка-перо, советский шлем", - говорится в сообщении.

На выставке, которая будет работать до конца февраля 2022 года, собраны также медицинские инструменты военных лет, рапорты, телеграммы, акты и подшивки газет. В конце января на Ставрополье ежегодно проходят памятные мероприятия, посвященные освобождению региона и отдельных районов от немецко-фашистских захватчиков. В Ставрополе в пятницу почтили память 7 тыс. мирных жителей города, погибших за 172 дня оккупации. На военном мемориале прошел торжественный митинг, церемония возложения цветов, акция "Ставропольский Бессмертный полк".

"Фотографии "Ставропольского Бессмертного полка" держали юнармейцы. Во время освобождения Ставрополя разведгруппа, которую возглавлял Иван Гурьянович Булкин, пробралась в город и уничтожила почти полторы сотни нацистов. Сам Иван Гурьянович был смертельно ранен. Он сегодня "возглавил" "Ставропольский Бессмертный полк", - отметили в пресс-службе.

В августе 1942 года нацистские войска вторглись на территорию Ставрополья, к 1 сентября была оккупирована почти вся территория края, проводились массовые расстрелы и уничтожение мирного населения. Регион был полностью освобожден 25 января 1943 года. По данным Государственного архива Ставропольского края, за пять с половиной месяцев оккупации в регионе погибли более 32 тыс. человек.