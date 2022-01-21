Минздрав Украины ожидает до 1 млн случаев заражения коронавирусом в стране в феврале

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Около 1 млн новых случаев инфицирования коронавирусом ожидает в феврале Минздрав Украины. Такой прогноз представил в пятницу главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"По предварительным расчетам, представленным Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), 59 тыс. человек может болеть ежедневно, суммарно около 1 млн украинцев за февраль может заболеть. Я бы назвал это достаточно оптимистичными прогнозами", - сказал Кузин в интервью изданию LIGA.net.

Он отметил, что пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, - где-то 20-25 февраля. "Но насколько быстрым будет спад, насколько быстро будет именно эта волна запускаться и в каких регионах - пока рано говорить", - отметил Кузин.

Накануне глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что на Украине началась новая вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация наблюдается в западной части страны.

По данным Минздрава, в стране четвертый день растет заболеваемость ковидом. С 19 ноября 2021 года ежедневно выявлялось больше 20 тысяч новых случаев заражения. За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Наибольшее количество заражений обнаружили в Киеве (1552), Ивано-Франковской (2427), Львовской (1989) и Сумской (1158) областях.

Всего за все время пандемии на Украине зафиксировали 3 819 538 случаев заражения коронавирусом. Из них 98 993 оказались летальными. 3 576 268 человек выздоровели.