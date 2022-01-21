ТАСС займется установлением имен ленинградских детдомовцев, погибших на Кубани в 1942 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский региональный информационный центр (СПб РИЦ) ТАСС займется восстановлением имен группы воспитанников ленинградского детского дома, эвакуированных на Кубань и расстрелянных нацистами в поселке Мостовской в 1942 году. О новом историческом проекте в пятницу в рамках пресс-конференции, посвященной мероприятиям в память о жертвах Холокоста, сообщил управляющий делами СПб РИЦ ТАСС Станислав Вязьменский.

"В Краснодарском крае существует небольшой поселок Мостовской, Мостовского района. В августе 1942 года в этот поселок были эвакуированы из блокадного Ленинграда сразу две группы детей, воспитанников ленинградских детских домов. Одна группа - это испанские дети войны, в количестве более 100 человек вместе со своими воспитателями. И вторая группа, <…> это группа еврейских детей и их воспитателей, которая была расстреляна", - рассказал Вязьменский на пресс-конференции в СПб РИЦ ТАСС.

Перед петербургским центром стоит задача установления поименного списка всех погибших в Мостовском еврейских детей и их воспитателей. Как пояснил управделами СПб РИЦ, сложность этой работы состоит в отсутствии архивных документов, которые бы проливали свет на трагедию 1942 года.

Имеющиеся сведения представляют собой немногочисленные газетные вырезки послевоенных лет, устные свидетельства местных жителей, а также воспоминания уцелевших испанских детей, которым удалось уйти от немцев в Сухуми, а затем образовать испанскую общину в Тбилиси. Также на месте расстрела в Мостовском установлен небольшой обелиск в память о погибших, однако он также не дает представлений о точном числе и именах убитых.

В январе 2021 года следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю после рассекречивания документов УФСБ по региону возбудило уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных жителей на Кубани в годы Второй мировой войны. В частности, в документах идет речь об убийстве 13 тыс. человек в Краснодаре, не менее 7 тыс. в Новороссийске, около 6,7 тыс. в Армавире, более 2 тыс. в станице Абинской и более 1 тыс. человек в Темрюке.

Одним из эпизодов является расстрел 207 мирных жителей поселка Михизеева Поляна, также находившегося в Мостовском районе региона. Сам населенный пункт после расправы был сожжен.