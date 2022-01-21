Академик РАН допустил, что к концу 2022 года пандемия может пойти на спад

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пандемия может пойти на спад к концу 2022 года - серьезных подъемов заболеваемости больше не будет, считает академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев.

"Мне кажется, что мы к концу этого года можем достичь вот этого необходимого уровня, когда, конечно, коронавирус из популяции не исчезнет, он периодически будет вызывать какие-то заболевания, но больше не будет нам доставлять таких беспокойств, которые доставляет сейчас. И никаких волн подъема заболеваемости уже серьезных не будет", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Москва-24".

По словам Зверева, все предыдущие пандемии заканчивались подобным образом - вирус приобретал способность быстрее распространяться, но терял вирулентность, то есть способность вызывать тяжелые формы заболевания. "Это происходит и сейчас", - заключил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 342,7 млн человек, более 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 987 774 случая заражения, выздоровели 9 975 052 человека, умерли 324 752. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.