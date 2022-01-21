Минпросвещения переведет большинство своих сотрудников на удаленку

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минпросвещения России переводит большую часть своих сотрудников на удаленку, все совещания будут проходить дистанционно, сообщается на странице министерства в "ВКонтакте" в пятницу.

"По поручению премьер-министра Михаила Мишустина Минпросвещения, а также подведомственные организации с 21 января переводят совещания в дистанционный формат. Кроме того, большинство сотрудников ведомства переходят на удаленный режим [работы]", - говорится в сообщении.

Ранее Мишустин на фоне ситуации с коронавирусом поручил с 21 января по максимуму перевести в дистанционный формат как совещания, так и в целом работу федеральных органов власти. Это коснется в том числе Аппарата правительства РФ, федеральных министерств и их территориальных подразделений.