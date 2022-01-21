Число подтвержденных случаев заражения "омикроном" в Москве возросло до 1 831

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Число случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, зарегистрированных за несколько дней в Москве, выросло с 1 241 до 1 831 случая. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 21 января 2022 года в Москве зарегистрирован 1 831 случай заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", из них 1 460 заболевших (79,7%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области, 371 случай (20,3%) являются завозными и связаны с поездками в другие страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию (15%), ОАЭ (10%), Доминиканскую Республику и Египет (по 8%), а также с поездками в ряд других стран. В возрастной структуре заболевших большую часть составляют взрослые от 40 до 65 лет (43%), от 18 до 39 лет - 41%, среди детей заражение "омикроном" не зарегистрировано.

Управлением Роспотребнадзора по Москве по каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование. Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение. "Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве", - сообщили в ведомстве.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 140 914 случаев заражения, из них 15 987 за последние сутки - максимум за весь период пандемии. Выздоровели 1 917 946 человек, умерли 38 226.