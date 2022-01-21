Песков: полной удаленки у Кремля быть не может, но риски минимизируются

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Полноценная удаленка в Администрации президента РФ невозможна, но эпидемиологические риски минимизируются, и часть сотрудников работает дистанционно. Об этом ТАСС заявил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, перейдут ли работники администрации Кремля на удаленный режим из-за "омикрона".

"Мы весьма гибки в этом плане. Те сотрудники, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно, уже и так это делают. Вместе с тем полноформатной удаленки в администрации президента, конечно, быть не может", - сказал Песков, отметив, что постоянно идут мероприятия, в подготовке которых задействовано большое количество подразделений.

"Поэтому и в прошлые волны пандемии мы полностью на дистанционную работу не переходили. Но мы, безусловно, всегда стараемся минимизировать риски с точки зрения пандемии", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод на удаленный режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при кабмине.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, доля дельта-штамма коронавируса среди новых случаев заражения в России снизилась до 52,3% против 56,2% днем ранее, доля "омикрона" и других штаммов возросла до 47,7%. "Омикрон" зафиксирован в 52 регионах страны.