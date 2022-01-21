Тюменская область готова оперативно увеличить почти втрое число врачей моногоспиталей

ТЮМЕНЬ, 21 января. /ТАСС/. Число врачей в моногоспиталях Тюменской области готовы оперативно нарастить почти в три раза при ухудшении эпидситуации, сообщили журналистам в пятницу в информационном центре правительства Тюменской области.

"В настоящее время помощь пациентам с COVID-19 на амбулаторном этапе оказывают 322 врача и 603 средних медицинских работника. При ухудшении эпидемиологической ситуации к этой работе дополнительно могут быть привлечены еще 990 врачей и 1 тыс. 375 средних медработников", - говорится в сообщении.

Как добавили в инфоцентре правительства региона, для работы в региональной системе здравоохранения могут быть дополнительно привлечены до 3 тыс. студентов и 100 преподавателей медуниверситета и медколледжей.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 366 случаев заражения, всего с начала пандемии зафиксировано 95 209 случаев, выздоровели 83 899 человек, полный курс вакцинации прошли 994 900 жителя. Развернуто коек в регионе - 1 500, из них свободно - 20,6%.