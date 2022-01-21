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Из Петербурга к спортивным базам с 23 января по 26 марта будут ходить пригородные поезда

Бесплатные билеты на "Лыжные стрелы" можно получить в администрациях районов города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Специальные пригородные поезда "Лыжная стрела" из Санкт-Петербурга в сторону лыжных баз в Токсово и в поселке Шапки начнут курсировать 23 января. Бесплатные билеты можно будет получить в администрациях районов Петербурга, сообщили в пятницу в пресс-службе "Северо-Западной пригородной пассажирской компании" ("СЗППК").

"С 23 января по выходным дням по двум направлениям в Ленинградскую область из Петербурга будут курсировать специальные пригородные поезда "Лыжные стрелы". <…> Бесплатные билеты на "Лыжные стрелы" можно получить в отделах физической культуры и спорта администраций районов Санкт-Петербурга", - рассказали в пресс-службе.

"Лыжные стрелы" до станций Токсово (Всеволожский район) и поселок Шапки (Тосненский район) будут курсировать 23, 29 января, 6, 12, 20, 26 февраля, а также 6, 12, 20, 26 марта этого года.

В направлении станции Токсово поезда будут отправляться с Финляндского вокзала в 10:45, обратный поезд будет отправляться в 16:20. В направлении станции Шапки "Лыжные стрелы" стартуют с Московского вокзала в 09:15. Обратный поезд, будет следовать со станции Шапки в 15:30.

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