{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Минэнерго переведет на удаленку максимальное число сотрудников по поручению Мишустина

Премьер-министр ранее на фоне ситуации с коронавирусом поручил с 21 января по максимуму перевести в дистанционный формат как совещания, так и в целом работу федеральных органов власти

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство энергетики переведет максимальную часть своих сотрудников на удаленку по поручению председателя правительства Михаила Мишустина, сообщает Минэнерго в своем официальном Telegram-канале.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Минэнерго России ведет работу по исполнению поручения председателя правительства Михаила Мишустина. В частности, сейчас формируются списки для максимального перевода сотрудников на удаленную работу с учетом обеспечения исполнения всех задач, возложенных на министерство", - говорится в сообщении Минэнерго.

Ранее Мишустин на фоне ситуации с коронавирусом поручил с 21 января по максимуму перевести в дистанционный формат как совещания, так и в целом работу федеральных органов власти. Это коснется в том числе аппарата правительства РФ, федеральных министерств и их территориальных подразделений.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Число госпитализаций из-за коронавируса в КЧР достигло минимума за последние семь месяцев
В Карачаево-Черкесии работают ковид-госпиталя в Черкесске и Усть-Джегуте с общим коечным фондом 530 коек
Читать полностью