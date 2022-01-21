В Ингушетии из-за омикрон-штамма антиковидные ограничения продлили до 1 марта

МАГАС, 21 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии решили продлить ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса до 1 марта 2022 года. Решение было принято из-за увеличения числа заразившихся новым штаммом "омикрон", написал глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале .

"Появление нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон", создавшего угрозу очередного роста заболевших, подвело к решению о продлении срока действия ограничительных мер до 1 марта 2022 года. На сегодняшний день в республике уже выявлено 30 случаев заболевания. Учитывая общий по стране прогноз о быстром распространении новой разновидности коронавируса, подписал указ о введении дополнительных мер безопасности", - написал Калиматов.

По его словам, с 24 января по 1 марта включительно работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. "В первую очередь это работники старше 60 лет и те, у кого имеется ряд серьезных хронических заболеваний. С этой же целью отдельным пунктом в указ внес дополнение о создании условий для вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции с предоставлением им дня отдыха с сохранением заработной платы", - добавил глава региона.

В конце октября в Ингушетии были введены дополнительные антиковидные меры. Ограничивается количество посетителей объектов общепита, спорта, банкетных залов, транспорта, концертных залов и театров. Требования к масштабу свадебных и похоронных мероприятий свелись к ограничению участников до ближайших родственников в количестве не более 20-30 лиц с воздержанием от личного присутствия людей старше 60 лет.

Ранее в регионе ввели ограничения, по которым к участию в официальных культурных и спортивных мероприятиях граждане допускаются только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за три дня до начала мероприятия.