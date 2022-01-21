Группа из примерно 1 тыс. мигрантов отправилась с юга Мексики к границе с США

МЕХИКО, 21 января. /ТАСС/. Первый в текущем году караван нелегальных мигрантов в пятницу отправился из штата Чьяпас на юге Мексики к границе с США. Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio.

Согласно ее подсчетам, речь идет примерно о тысяче выходцев из стран Центральной Америки и Африки, а также о гражданах Бразилии, Венесуэлы и Гаити. По словам некоторых иностранцев, они провели в Чьяпасе несколько недель, ожидая выдачи необходимых документов, однако им так и не удалось легализовать свое пребывание в стране. Сведений о столкновениях мигрантов с сотрудниками правоохранительных органов не поступало.

Во второй половине декабря 2021 года власти Мексики объявили о намерении вновь ввести визы для венесуэльских граждан. Решение было принято в одностороннем порядке в связи со значительным ростом числа выходцев из южноамериканского государства, которые пытаются нелегальным путем попасть "в третью страну" с мексиканской территории. В конце ноября было объявлено о том, что латиноамериканская страна по схожим причинам приостанавливает безвизовый въезд из Бразилии.

Согласно данным газеты The Washington Post, с 1 октября 2020 по 30 сентября 2021 года власти США задержали на границе с Мексикой свыше 1,7 млн нелегальных мигрантов, больше, чем когда бы то ни было с 1986 года.