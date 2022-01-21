Пять больниц Ямала получили оборудование для выхаживания новорожденных детей

ТАСС, 21 января. Новое оборудование для управления температурой тела новорожденных детей получили пять больниц Ямало-Ненецкого автономного округа. Аппарат позволяет выхаживать недоношенных младенцев с экстремально низкой массой тела, сообщили в пресс-службе правительства региона в пятницу.

"Пять больниц округа получили шесть новых кувезов для новорожденных. Новое неонатальное оборудование предназначено для интенсивной терапии малышей. Оно позволяет выхаживать недоношенных младенцев с экстремально низкой массой тела - от 500 г", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новое оборудование объединяет в себе три экспертных аппарата: инкубатор интенсивной модели, транспортный кувез и открытое реанимационное место. Он оснащен двумя датчиками температуры, камерой увлажнения, электронными весами и пульсоксиметром для измерения сатурации. Также есть возможность подключения аппарата ИВЛ и "функция тревоги" - в случае отклонения показателей от нормы, сигнал об этом приходит персоналу.

Новый аппарат портативен и позволяет транспортировать недоношенного ребенка при стабилизации состояния в автомобилях скорой помощи, вертолетах и из одного помещения в другое. Кроме того, кувез оборудован выдвижным лотком для рентгеновской кассеты с доступом снаружи, что позволяет сделать ребенку рентген, не открывая инкубатор.

Также оборудование подходит для малышей, родившихся в срок и с нормальным весом. За счет его использования снижается внешнее воздействие на развитие нервной системы, формирование зрения и слуха.