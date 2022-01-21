В Калининградской области для школьников организовали уроки по безопасности в интернете

КАЛИНИНГРАД, 21 января. /ТАСС/. До 30 тыс. школьников Калининградской области привлекли к участию в "Уроке цифры". Учащиеся всех школ региона знакомятся с работой специалистов в области информационной безопасности и поведения в интернете, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Интерактивные уроки представляют собой новеллу в формате комикса, сюжет которой строится вокруг исследования кибератаки в финансовой сфере. С помощью разработанных тренажеров школьники познакомятся с некоторыми терминами из области информбезопасности, узнают больше о том, какой ущерб могут нанести вредоносные программы и почему необходимо обновлять операционную систему и приложения. Особое внимание - к выявлению фишинговых писем. Для учеников младших, средних и старших классов задания различаются по сложности", - говорится в сообщении.

Министр цифровых технологий и связи Вадим Рыскаль отметил, что знания, полученные школьниками во время занятий, будут полезными и в их семьях. "После прохождения урока ребята смогут сами рассказать родителям, бабушкам и дедушкам о способах защиты в интернет-пространстве. Также школьники смогут примерить на себя профессию специалиста информационной безопасности - она держится в топе самых востребованных специальностей последние несколько лет", - сказал он.

В пресс-службе пояснили, что старшеклассники, которые после серии "Уроков цифры" заинтересуются информационной безопасностью и захотят развиваться в IT, могут продолжить обучение на бесплатных IT-курсах, стартующих в следующем году по всей России.

Образовательный проект для школьников "Урок цифры" стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО "Цифровая экономика". Проект позволяет школьникам развить цифровые компетенции, помогает им определиться с профессией.