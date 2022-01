Умер американский комик Луи Андерсон

ТАСС, 21 января. Американский комик и актер Луи Андерсон умер в пятницу на 69-ом году жизни в Лас-Вегасе (штат Невада, США) . Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на публициста актера.

По его данным, Андерсон умер от рака крови утром больнице.

Как указывает журнал "Вэрайети", Андерсон стал известен после своего выступления на "Вечернем шоу Джонни Карсона" (The Tonight Show Starring Johnny Carson, 1984). После этого он снимался в таких фильмах как "Феррис Бьюллер берет выходной"(Ferris Bueller's Day Off, 1986) и "Поездка в Америку" (Coming to America, 1988).

В 1995 году Андерсон спродюсировал анимационный сериал "Жизнь с Луи" (Life With Louie, 1995), во многом вдохновленный его собственным детством.