Воробьев: практически половина коечного фонда в подмосковных госпиталях свободна

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Почти половина из развернутых в подмосковных госпиталях коек для больных коронавирусом свободны. Об этом в пятницу заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Вакцинация подростков от COVID-19. Что об этом известно

"Что касается госпитализаций, которые мы традиционно с вами обсуждаем, то у нас практически половина коек сегодня пустуют", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам губернатора, очень серьезную нагрузку испытывает именно первичное звено системы здравоохранения. "В обычное время, про которое мы уже с трудом вспоминаем, было у нас 5 - 7 тыс. вызовов врача на дом [в сутки]. А вот сегодня на конец дня у нас вызовов 35 тыс.", - отметил он и напомнил, что в первую волну пандемии в Подмосковье было около 23 - 25 тыс. вызовов врача на дом в день.

Воробьев подчеркнул, что омикрон-штамм коронавируса "заражает многих, и прежде всего требуется именно амбулаторная помощь". "[Заболевшие "омикроном"] выздоравливают достаточно быстро, как мы видим, но в любом случае беспокойство и запрос жителей мы должны удовлетворять, поэтому проводим большие консультации и, конечно, развернули амбулаторное звено", - добавил он.

Также губернатор региона сообщил, что поставка вакцины против новой коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М" ожидается в понедельник.

"С понедельника "Спутник М" мы должны начать получать", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что записать своих детей на вакцинацию родители смогут с помощью портала госуслуг.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 342,7 млн человек, более 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 987 774 случая заражения, выздоровели 9 975 052 человека, умерли 324 752. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.