В Ярославской области людей старше 60 лет отправили на самоизоляцию

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Власти Ярославской области в связи с ростом числа заболевших ковидом в регионе ввели режим самоизоляции для людей старше 60 лет, также на предприятиях на удаленный режим работы будут переведены 50% сотрудников, не привитых от коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Отправить на самоизоляцию людей старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями, не привитых и не болевших коронавирусом. Перевести на удаленный режим работы 50% сотрудников, не привитых и не переболевших коронавирусом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что детским образовательным учреждениям следует переходить на дистанционный режим работы, если 20% детей в классе или школе болеют. Сейчас в области полностью закрытых на карантин школ нет, только отдельные классы. При малейших признаках ОРВИ или гриппа родителям рекомендовано оставлять детей дома.

В настоящий момент в больницах региона для больных с коронавирусом развернуты 1 404 койки, из них заняты 1 070. Ежедневный прирост заразившихся коронавирусом, начиная с выходных, составляет около 10%. Как отмечает пресс-служба, по итогам этой недели рост по сравнению с предыдущей может составить более 30%. В регионе фиксируется рост числа заболевших среди детей.

"Мы готовы развернуть до 4 тыс. коек в три этапа. Но необходимости в этом может не возникнуть: вирус протекает в более легкой форме. Прогнозируем, что увеличится нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено, особенно на педиатров", - приводит пресс-служба слова директора областного департамента здравоохранения Оксаны Пиклун.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 89 866 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 81 451 человек, умерли 2 039. За сутки выявлены 244 случая ковида.