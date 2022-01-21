В Северной Осетии на карантин из-за ОРВИ и коронавируса закрыли 67 классов

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 января. /ТАСС/. В школах Северной Осетии из-за заболеваемости коронавирусом и ОРВИ на карантин закрыты 67 классов. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова на заседании оперштаба в пятницу.

"Значительно ухудшилась ситуация за эту неделю. В связи с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ в школах на карантин закрыты 67 классов", - сказала министр.

В целом, в классах отсутствуют 20% учащихся, в том числе по причине ОРВИ и коронавируса.

Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Северной Осетии превышен на 66,5%, во Владикавказе - на 25,1%.

В республике развернуто 668 ковидных коек, свободный коечный фонд составляет 34%. В ковид-стационарах региона находятся 500 человек.