СМИ: в Загребе от последствий COVID-19 умер 11-летний ребенок

ЗАГРЕБ, 21 января. /ТАСС/. Одиннадцатилетний пациент инфекционной клиники столицы Хорватии в пятницу умер из-за последствий ковида. Об этом сообщила национальная газета Jutarnji list.

"Вскрытие определит точную причину его смерти, однако, согласно информации, которой мы располагаем на данный момент, у ребенка накануне поднялась высокая температура, болели горло и голова, [было] недомогание, что [в принципе является] обычной картиной [для коронавируса], - приводит издание слова доктора Горана Тешовича. - [Но] к сожалению, в 05:20 утра (07:20 мск - прим. ТАСС) была констатирована смерть".

По уточненным данным, ребенок не страдал какими-либо хроническими заболеваниями.