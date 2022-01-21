Литовские политики просят МИД запретить въезд Наташе Королевой и Хабибу Шарипову

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Литовские политики обратились в МИД республики с просьбой включить в число невъездных российских исполнителей Наташу Королеву и Хабиба Шарипова, концерты которых намечены в стране. Об этом в пятницу в эфире национального радио LRT сообщил председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

"С коллегой депутатом Витаутасом Юозапайтисом мы направили в МИД запрос об оценке будущих гастролей в Литве этих исполнителей, ранее выступавших с концертами в отторгнутом от Украины Крыму, и требованием объявить их нежелательными персонами в Литве", - заявил он.

По утверждению политика, Королеву и Шарипова следует отнести к исполнителям, которые творят не свободно, а в угоду властям.

Литва регулярно предпринимает демарши в отношении российских исполнителей. В октябре 2021 года не состоялось выступление в Вильнюсе российского пианиста Николая Луганского из-за того, что он в 2016 году с концертами посетил неподконтрольную Киеву часть Донбасса. Концерты российского певца Филиппа Киркорова в Крыму привели к тому, что в январе 2021 года департамент миграции Литвы запретил ему на пять лет въезд в страну как лицу, угрожающему, по мнению властей республики, национальной безопасности.