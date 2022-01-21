Новгородский этап чемпионата WorldSkills Russia впервые пройдет по 89 компетенциям

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Шестой региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) откроется в понедельник в Великом Новгороде. Его участники впервые будут соревноваться по 89 компетенциям, сообщила в пятницу пресс-служба регионального министерства образования.

"Это рекорд для Новгородской области. В прошлом году соревнования проходили по 75 компетенциям. Принципиально новыми для региона станут 14 компетенций. <…> Среди новых компетенций - "Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов", "Моушен-дизайн", "Сервис на объектах гостеприимства "Горничная", - говорится в сообщении.

В основной группе мастерство продемонстрируют 620 участников, в юниорской - 240. Их умения будут оценивать более 500 экспертов, в том числе, 20 сертифицированных экспертов "Агентства развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)", более 120 независимых экспертов из числа работодателей. Соревнования пройдут на 17 площадках Великого Новгорода, Боровичей, Старой Руссы и Малой Вишеры. Впервые организована площадка по компетенции "Стоматология ортопедическая" на базе Медицинского колледжа НовГУ.

"Система СПО активно развивается в Новгородской области, в том числе благодаря движению WorldSkills. Такие чемпионаты стимулируют ребят. На занятиях в мастерских они усердно готовятся к соревнованиям, потому что стать победителем чемпионатов движения WorldSkills - почетно. Ежегодно наши молодые профессионалы принимают участие и в национальном чемпионате. В прошлом году мы заняли 13 место в стране и привезли в общей сложности 40 наград. Это отличный результат", - отметила министр образования Новгородской области Евгения Серебрякова.

Чемпионат пройдет в два этапа. Первый продлится с 24 по 28 января, второй - с 31 января по 4 февраля. Все соревнования и мероприятия организованы с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Новгородская область вступила в движение "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" в 2016 году. В декабре 2016 года чемпионат прошел по десяти компетенциям, в нем приняли участие 65 человек, в ноябре 2017 года количество направлений выросло до 19, а в декабре 2019 года 334 участника соревновались по 47 компетенциям. В сентябре 2020 года область впервые вышла в финал национального чемпионата WorldskillsRussia по 34 компетенциям и завоевала четыре медали и 14 медальонов за профессионализм.