Режим повышенной готовности из-за непогоды ввели в Краснодаре

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Власти Краснодара из-за непогоды ввели до 24 января режим повышенной готовности, все службы в круглосуточном режиме должны реагировать на любую нештатную ситуацию, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" мэр Андрей Алексеенко.

"Из-за неблагоприятных погодных условий с 21 по 24 января в Краснодаре введен режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, в столице Кубани ожидаются ливни, мокрый снег, град и сильный ветер. Все городские и коммунальные службы, аварийные бригады ресурсоснабжающих предприятий в круглосуточном режиме должны быть готовы к любой нештатной ситуации, чтобы при необходимости максимально быстро с ней справиться. За неисполнение или плохую работу с каждого будем спрашивать персонально", - написал Алексеенко.

Он уточнил, что к работе готова вся необходимая спецтехника - всего 74 единицы. "При необходимости, для откачки воды с проезжей части задействуют 24 машины. В ночь с 21 на 22 января на дорогах чистить и обрабатывать поверхность от гололеда будут 32 комбинированные дорожные машины. С раннего утра 22 января на дороги выйдут еще 10 машин, которые предоставит министерство транспорта и дорожного хозяйства", - добавил мэр.

Алексеенко отметил, что за ситуацией на дорогах Краснодара круглосуточно следят сотрудники Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и ЕДДС города.

В телеграм-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что в субботу, 22 января, в Краснодаре будет облачно, временами снег, мокрый снег, ночью и утром сильный. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем от нуля до минус двух градусов.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю накануне распространило штормовое предупреждение до 24 января в связи с ожидающимися сильными осадками в виде дождя и снега, сопровождающимися ветром, возможны подъемы уровней воды в реках с возможным превышением неблагоприятных отметок.