Ростовский аэропорт возобновил работу в штатном режиме после снегопада

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону возобновил работу в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе авиагавани.

"С 22:00 мск аэропорт Платов открыт, работает в штатном режиме", - сообщил представитель Платова.

Ранее в пресс-службе сообщили, что четыре самолета, следовавшие в Ростов-на-Дону, из-за снегопада ушли на запасные аэродромы в Краснодар и Волгоград. Взлетно-посадочная полоса была закрыта на расчистку.

Международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) - первый в современной России аэропорт, построенный с нуля. Открыт 7 декабря 2017 года. Является одним из крупных региональных воздушных портов на юге страны. Пассажирам аэропорта доступны около 50 направлений полетов рейсами 35 российских и международных авиакомпаний. Пассажиропоток Платова в 2021 году составил 2,91 млн человек.