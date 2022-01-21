В Северной Осетии половину работников переведут на удаленный режим

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 января. /ТАСС/. Половину работников организаций в Северной Осетии переведут на удаленный режим работы в связи с увеличением количества заболевших новой коронавирусной инфекцией. Такое предложение Роспотребнадзора поддержал глава республики Сергей Меняйло.

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"Глава РСО-Алания поддержал предложение Роспотребнадзора о переводе 50% работников организаций на удаленку, соответствующий указ будет подготовлен", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики. Дополнительных ограничений пока не планируется вводить.

За последние семь дней, по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией выросла на 10,5%. Вместе с тем, на 4,7% снизилась обращаемость в ковидные госпитали республики.

В ковид-стационарах региона находятся 500 человек. В республике свободный коечный фонд составляет 34%.