Власти Мексики остановили и рассеяли караван мигрантов на юге страны

МЕХИКО, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники Миграционной службы Мексики при поддержке бойцов Нацгвардии остановили и рассеяли первый в 2022 году караван мигрантов в южном штате Чьяпас. Об этом сообщило в пятницу МВД республики в обнародованном заявлении.

"Национальная миграционная служба МВД информирует о том, что <...> был рассеян караван мигрантов, которые <...> вышли из города Тапачула в штате Чьяпас и собирались добраться до границы с США", - говорится в записи. Представители властей задержали в общей сложности более 300 человек, сведений о пострадавших не поступало.

Из-за роста числа мигрантов, стремящихся попасть в США с территории Мексики, латиноамериканская страна во второй половине декабря 2021 года решила вновь ввести визы для венесуэльских граждан. В конце ноября стало известно, что Мексика по схожим причинам приостанавливает безвизовый въезд из Бразилии.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 29 августа 2021 года заявил, что власти продолжат сдерживать миграционные потоки. При этом он отметил, что необходимо решать проблемы, вынуждающие людей покидать свои страны, и США следует предоставлять стипендии и выдавать временные рабочие визы жителям республик Центральной Америки.

Согласно данным газеты The Washington Post, с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года представители властей США задержали на границе с Мексикой свыше 1,7 млн нелегальных мигрантов, что стало самым высоким показателем за 35 лет.