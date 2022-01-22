Минздрав Сингапура сообщил о первом летальном исходе из-за заражения штаммом "омикрон"

"92-летняя невакцинированная женщина умерла 20 января, 10 дней назад она заразилась коронавирусом от одного из членов семьи, у нее не было истории тяжелых заболеваний", - указывается в сводке Минздрава. "Врачи установили, что причиной смерти стали коронавирусная инфекция и омикрон-штамм", - заявили в министерстве.

Минздрав Сингапура в пятницу сообщил, что суточный рост инфицированных коронавирусом в стране превысил 3,1 тыс. человек, что почти в три раза больше, чем днем ранее. Вместе с тем в тот же день глава ведомства Он Е Кун объявил, что власти меняют форму ежедневной статистики по COVID-19, куда будут включать все случаи заражения вирусом, в том числе протекающие бессимптомно. Ранее министерство сообщало только о тяжелых пациентах, нуждающихся в госпитализации или реанимации. По оценкам Он Е Куна, в ближайшие несколько недель Сингапур столкнется с новой волной коронавируса, когда ежесуточный рост будет превышать 15 тыс. случаев.