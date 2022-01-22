Все авиарейсы в Калининград, задержанные из-за шторма, выполнили

КАЛИНИНГРАД, 22 января. /ТАСС/. Все авиарейсы в Калининград, прибытие которых задержали вечером в четверг и днем в пятницу из-за шторма в регионе, выполнены. Аэропорт Храброво работает в нормальном режиме, полеты выполняются по расписанию, сообщили ТАСС в субботу в дирекции авиаузла.

"Все авиарейсы, задержанные из-за сильного бокового ветра - до 20 м/с - на взлетно-посадочной полосе аэропорта, выполнены. Сейчас погода в районе Храброво благоприятная, полеты выполняются по расписанию. Возможные задержки не связаны с метеоусловиями", - сказал представитель дирекции Храброво.

В четверг Главное управление МЧС РФ по региону объявило предупреждение о сильном ветре на территории области и шторме в Балтийском море. По данным дирекции калининградского авиаузла, из-за сильного ветра и ливневого снега было задержано прибытие в Калининград рейсов компаний "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Руслайн", в частности из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска.

По данным калининградского Гидрометцентра, за прошедшие сутки максимальная сила ветра в море у берегов области при порывах достигала 26 м/с. В реке Преголя в Калининграде из-за нагонных явлений уровень воды поднимался до отметки 103 см, при неблагоприятной - 110 см и опасной - 155 см. Из-за подъема уровня воды частично подтопило участки набережных.