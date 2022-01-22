В Северной Осетии реконструируют дорогу, уничтоженную из-за схода ледника в 2002 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 января. /ТАСС/. Дорогу в горах Северной Осетии, уничтоженную в 2002 году из-за схода ледника, реконструируют в этом году. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Тариэль Солиев.

"Весной начнется реконструкция участка дороги Гизель - Кармадон - Даргавс - Дзуарикау, уничтоженного в результате схода ледника Колка. Уже подготовлена проектно-сметная документация", - сказал Солиев.

В соответствии с проектом дорога протяженностью 10,959 км будет 4-й категории. На ней планируется восстановить мост, построить подпорные стены для укрепления и защиты дороги от оползней на наиболее опасных участках.

Работы начались по обращениям граждан к главе республики Сергею Меняйло.

Ледник Колка сошел в Кармадонское ущелье 20 сентября 2002 года. В результате образовался селевой поток, жертвами которого стали 125 человек, в том числе актер и режиссер Сергей Бодров-младший и его съемочная группа, приехавшая на съемки фильма "Связной". Стихия разрушила санатории, базы отдыха, несколько населенных пунктов в Кармадонском ущелье были временно отрезаны от внешнего мира. В селе Гизель, куда дошел ледниковый поток, был установлен памятник жертвам трагедии.