Интерактивный музей соколиной охоты создадут в наукограде Мичуринске

ТАМБОВ, 22 января. /ТАСС/. Первый региональный музей соколиной охоты, включенной ЮНЕСКО в список объектов нематериального культурного наследия, создают в наукограде Мичуринске Тамбовской области. Туристам расскажут об истории древнего искусства, научат вязать сокольничьи узлы, а также покажут самих пернатых из местного центра охраны хищных птиц, рассказал в субботу ТАСС заместитель президента некоммерческой организации "Русский сокол" по науке и развитию Владимир Ламонов.

"Организация музея планируется в интерактивном формате: большинство экспонатов не будут храниться под стеклом, а будут использоваться для демонстраций. Желающие смогут примерить различные модели перчаток, которые защищают руки сокольников от острых когтей хищников, научатся вязать сокольничьи узлы, узнают, что такое клобучок, зачем надевают на соколов опутенки и как сокольники используют вабило и другую амуницию. Кроме того, мы подготовим несколько развивающих программ на тему соколиной охоты для самых маленьких посетителей", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что экспозиция музея будет постоянно обновляться.

По словам Ламонова, примечательно, что такой музей создается в год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и по сути является первым региональным музеем соколиной охоты в Центральной России. "Идея его создания нами вынашивалась давно, а реализовать ее удалось, благодаря тому, что на базе своей агробиостанции МичГАУ нам выделил площадь, где теперь будет располагаться музей соколиной охоты и центр охраны хищных птиц. Это позволит возобновить работу по оказанию помощи пострадавшим птицам и их реабилитации", - рассказал Ламонов.

Соколиная охота возникла несколько тысяч лет назад и дошла до наших дней практически в неизменном виде, лишь преобразовавшись со временем из промысла в часть культуры многих народов. Сегодня этот вид искусства включен ЮНЕСКО в репрезентативный список объектов нематериального культурного наследия человечества. В минувшем году Минприроды РФ инициировало работу по включению соколиной охоты в федеральный каталог объектов нематериального культурного наследия народов России.