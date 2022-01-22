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Пандемия COVID-19

В Швеции прошли многотысячные демонстрации против ковид-паспортов

Собравшиеся скандировали "Свободе - да, паспортам вакцинации - нет"

СТОКГОЛЬМ, 22 января. /ТАСС/. Многотысячные демонстрации против ковид-паспортов прошли в субботу в Стокгольме, Гётеборге и других городах Швеции. Организатором акций выступила организация "Движение за свободу", сообщило агентство ТТ.

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В Стокгольме готовность принять участие в манифестации выразили около 18 тыс. человек, в то время как в месте ее проведения, центральной площади Сергельторг, разрешено присутствие не более 3 тыс. человек. Собравшиеся скандировали "Свободе - да, паспортам вакцинации - нет". Время от времени в воздух взлетали ракеты и загорались бенгальские огни.

В Гётеборге, по данным полиции, на центральной площади Густаф Адольфс торг собрались от одной до 1,5 тыс. демонстрантов. Как заявил пресс-секретарь местной полиции Кристер Фуксборг, организаторы акции не обращались к городским властям за разрешением на ее проведение. Тем не менее гётеборгская полиция заранее приготовилась к этому мероприятию.

На вопрос, будет ли полиция из-за отсутствия разрешения разгонять демонстрацию, Фуксборг ответил отрицательно. "Если все мирно и спокойно и они (демонстранты) делают все то, что мы им говорим, то все пройдет без нашего вмешательства", - пояснил он.

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ШвецияПандемия COVID-19
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