Движение по трассе Джубга - Сочи восстановили

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Движение по трассе А-147 Джубга - Сочи осуществляется в штатном режиме, ограничения на движение большегрузного транспорта сняли. Об этом в пятницу сообщили журналистам в управлении дорог "Черноморье".

"Движение в районе села Дедеркой осуществляется в штатном режиме, все ограничения сняты", - говорится в сообщении.

22 января из-за непогоды и образовавшейся пробки временно закрывали движение по трассе А-147 Джубга - Сочи для большегрузного транспорта.

В 34 городах и районах Краснодарского края 22 января из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Кроме того, в регионе действуют три экстренных предупреждения о лавиноопасности выше 1,5 тыс. м, о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах и об обильном снегопаде в горной зоне Сочи.