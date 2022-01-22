В Омане более 99% случаев заражения коронавирусом связаны с омикрон-штаммом

КАИР, 22 января. /ТАСС/. Более 99% случаев заражения коронавирусом на территории Омана связаны с омикрон-штаммом. Об этом заявила в субботу директор департамента профилактики и противодействия инфекционным заболеваниям Минздрава султаната Амаль бинт Сейф аль-Маания.

"Большинство случаев заражения коронавирусом (более 99%) в нашей стране в настоящий момент связано именно со штаммом "омикрон". <...> Согласно анализу случаев [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 за последние недели, в ближайшие шесть дней число заразившихся вырастет в 2,2 раза", - указала чиновница в эфире государственного телевидения Омана.

В то же время, по ее словам, заражение омикрон-вариантом, как правило, протекает в более легкой форме по сравнению с другими мутациями коронавируса, а все случаи обострения симптомов, связанные с природой вируса, составляют порядка 25%.

Ситуация с коронавирусом начала обостряться в султанате в конце 2021 - начале 2022 года. Если в первых числах января в Омане с населением 5,1 млн человек регистрировались 100-200 случаев заболевания COVID-19, то в последние дни - от 1,6 тыс. до 1,8 тыс.

По информации оманского Минздрава, с начала пандемии в султанате зарегистрированы 318 272 случая заражения коронавирусом, при этом 303 644 человека уже выздоровели, 4 125 пациентов умерли от последствий заражения.