Русская православная церковь отмечает 155-летие со дня рождения патриарха Сергия

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Русская православная церковь в воскресенье отмечает 155-летие со дня рождения патриарха Сергия (Страгородского), к которому многие в Церкви относятся как к самоотверженному и мудрому пастырю, а некоторые представители духовенства и верующие почитают как святого.

Традиционно дни рождения и смерти патриарха Сергия особым образом вспоминают в храмах на его родине, в городе Арзамасе, и в Богоявленском Елоховском соборе Москвы, ставшем для него усыпальницей, верующие регулярно заказывают по нему поминальные службы. Годы служения Сергия Страгородского пришлись на самое драматичное время в истории Русской церкви - войны, революции, период гонений, а патриаршество - на Великую Отечественную войну.

"Я всегда почитал патриарха Сергия, неплохо знаю его биографию, всю историю его жизни - это самый настоящий мученик, прошедший при этом через очень большие всякого рода искушения. Он не держался за какую-то свою личную безопасность, а был абсолютно церковным человеком и действовал только на благо Церкви", - сказал ТАСС бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, а ныне настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

По его словам, патриарх Сергий не был коллаборационистом и приспешником власти, как иногда пытаются представить его фигуру, лишним подтверждением чего является то, что многие из его ближайших родственников пострадали от советской власти, а некоторые были расстреляны.

Сергию приходилось осуществлять свое служение в то время, когда само существование Русской церкви находилось под большим вопросом. "К Великой Отечественной войне сложилась ситуация, когда на свободе оставались только четыре архиерея - все остальные сидели в лагерях или были расстреляны. Были закрыты 99% храмов. <...> Он, конечно, был очень сдержан, потому что понимал, что у этой власти есть все способы для того, чтобы до конца уничтожить всех. Поэтому ему надо было сберегать хотя бы то немногое, что осталось", - отметил Вигилянский.

В 2017 году, во время празднования 150-летия со дня рождения Страгородского, в Арзамасе был открыт семиметровый бронзовый памятник первому "советскому патриарху", который освятил нынешний патриарх Кирилл.

Биография Сергия

Будущий патриарх Сергий (в миру Иван Страгородский) родился 11 января (23 января н. ст.) 1867 года в городе Арзамасе Нижегородской губернии в семье священника. После окончания духовных школ на Валааме был пострижен в монашество. В разное время был настоятелем Русской посольской церкви в Афинах, помощником начальника Православной духовной миссии в Японии, ректором и инспектором Санкт-Петербургской духовной семинарии и академии, архиепископом Финляндским и Выборгским, митрополитом Нижегородским, главой Миссионерского совета при Святейшем синоде, участником Поместного собора 1917-1918 годов. Несколько раз был арестован.

Как патриарший местоблюститель митрополит Сергий почти 18 лет управлял Церковью, а с сентября 1943 года вплоть до своей смерти в мае 1944 года был Патриархом Московским и всея Руси.

22 июня 1941 года, в первый день Великой Отечественной войны, еще до первого обращения к народу Иосифа Сталина, он выступил с "Посланием пастырям и пасомым Христовой православной церкви", которое было разослано по всем приходам. В своем кратком воззвании первоиерарх Русской церкви отмечал, что каждый "может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства", и благословлял всех православных от лица Церкви на защиту священных границ Отечества, добавляя, что "Господь нам дарует победу".