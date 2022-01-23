Акции против смены правительства прошли в Черногории

БЕЛГРАД, 23 января. /ТАСС/. Акции против смены правительства Здравко Кривокапича прошли в субботу в столице Подгорице, а также в городах Тиват, Никшич, Котор. Об этом сообщила газета Vijesti.

Акции протеста продолжаются в стране четвертый день. Манифестации начались после того, как вице-премьер Дритан Абазович и его парламентская коалиция "Черным по белому" внесла в парламент инициативу голосования о недоверии правительству Кривокапича.

Сообщается, что в Подгорице манифестация прошла у здания Скупщины (парламента). Некоторые протестующие выступили с требованиями, чтобы правящее большинство село за стол переговоров, чтобы не столкнуться с кризисом. Граждане скандировали "предательство" и "Дритан взял деньги", обвиняя Абазовича в сговоре с президентом Мило Джукановичем.

В Никшиче протестующие собрались перед зданием муниципалитета и потребовали "не предавать волю граждан". В Тивате и Которе люди блокировали Адриатическую магистраль недалеко от аэропорта Тивата.

Ранее Кривокапич внес в парламент предложение об отставке инициатора голосования о недоверии кабмину - Абазовича. В четверг премьер предложил сократить срок работы парламента и в мае провести новые парламентские выборы.

Внеочередное заседание парламента Черногории по вопросу о недоверии правительству и сокращении мандата парламента будет проведено 4 февраля, а 3 февраля будет обсуждаться инициатива Кривокапича об отставке Абазовича.