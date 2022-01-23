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Пандемия COVID-19

Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за санитарных ограничений

В стране объявлен красный уровень тревоги в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса

СИДНЕЙ, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила свою свадьбу с телеведущим Кларком Гейфордом из-за того, что в стране объявлен красный уровень тревоги в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.

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"Когда речь идет о мероприятиях, будь то день рождения, свадьба или любое другое событие такого рода, ограничения на число участников до 100 человек вступают в силу в момент перехода на красный уровень тревоги ночью в воскресенье. Что касается меня, то моя свадьба не состоится и я просто присоединяюсь ко многим другим новозеландцам, которые пережили подобное из-за пандемии. Мне очень жаль, но <…> мы понимаем, что делаем это друг для друга", - сказала глава правительства в воскресенье в ходе онлайн-брифинга в Веллингтоне.

Свадьба Ардерн и Гейфорда, у которых есть трехлетняя дочь Нив Те Ароха, должна была состояться летом 2022 года (в Южном полушарии лето начинается в декабре и заканчивается в феврале) в городе Гисборн, расположенном на восточном побережье Северного острова, в 480 км к югу от Окленда. Из-за санитарных ограничений, введенных из-за вспышки коронавируса, церемонию пришлось перенести на неопределенный срок. Помолвка пары состоялась в апреле 2019 года.

Теги
Новая ЗеландияПандемия COVID-19
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