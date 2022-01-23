Более 1 тыс. человек заразились коронавирусом за сутки в Югре впервые с начала пандемии

ТАСС, 23 января. Новый максимум заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - 1 142 человека, что на 20% выше, чем сутками ранее. Об этом сообщили в воскресенье в региональном оперативном штабе.

Накануне в регионе было 947 заразившихся.

"За последние сутки в регионе зарегистрировано 1 142 новых случая коронавирусной инфекции в 20 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

При этом большая часть заразившихся - 567 человек - приходится на крупнейший город ХМАО - Сургут. За все время пандемии в регионе заразились ковидом 102,2 тыс. человек, 93,7 выздоровели, 2 133 умерли.

О ситуации в регионе

В округе до конца февраля с ограничениями проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Также действует режим обязательной самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский ранее сообщал, что в течение 2-3 недель регион ожидает двукратного увеличения болеющих ковидом. По его словам, ХМАО готов к такой ситуации.