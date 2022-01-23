Высота сугробов в Краснодаре побила рекорд

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Рекордная высота сугробов зарегистрирована в Краснодаре - 41 см, что является максимумом за всю историю метеонаблюдений, сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве сугробы в 1,5 [раза] выше нормы, до конца месяца вырастут до полуметра. Рекорд по сугробам на юге России: в Краснодаре впервые за всю метеоисторию 41 см (прежний рекорд 40 см)", - написал Тишковец.

Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в субботу сообщил, что количество осадков, которые выпали в Краснодаре за первые две декады января, на 35% превысило норму. Высота снежного покрова была зафиксирована на уровне 24 см, в воскресенье администрация города сообщила о сугробах до 30 см.

В 34 городах и районах Краснодарского края в субботу в связи с непогодой был введен режим повышенной готовности. Кроме того, в регионе действуют три экстренных предупреждения о лавиноопасности выше 1,5 тыс. метров, о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах и об очень сильном снеге в горной зоне Сочи.