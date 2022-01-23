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Архангельская область обновила суточный максимум по коронавирусу

За последние сутки в регионе выявили 955 случаев

АРХАНГЕЛЬСК, 23 января. /ТАСС/. Суточный максимум числа заболевших новой коронавирусной инфекцией обновлен в Архангельской области в воскресенье, число заболевших за день приблизилось к тысяче человек. За последние сутки выявлены 955 случаев заражения, предыдущий максимум был 744, сообщила пресс-служба администрации региона.

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"За минувшие сутки в Архангельской области выявлено 955 новых случаев заболевания", - говорится в сообщении.

За сутки были госпитализированы 55 жителей региона с COVID-19. "Несмотря на исторический максимум по числу заболевших, за прошедшие сутки в инфекционные стационары области было госпитализировано всего 55 человек. Это не превышает показателей, которые фиксировались ранее, в предыдущие пики пандемии", - приводит пресс-служба слова главы регионального Минздрава Александра Герштанского.

Как отметил руководитель Минздрава области, стационары региона продолжают работать в штатном режиме. Основную нагрузку на себя сейчас берет амбулаторное звено здравоохранения.

С начала пандемии в регионе лабораторно подтверждено 129 420 случаев новой коронавирусной инфекции, 117 941 человек выздоровел. Зарегистрировано 2 011 летальных исходов от коронавируса.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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