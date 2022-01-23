"Лыжные стрелы" в первый день работы доставили на снежные трассы около 1 тыс. петербуржцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Специальные пригородные поезда "Лыжные стрелы" начали курсировать из Санкт-Петербурга в сторону лыжных баз в Токсово и в поселке Шапки Ленинградской области в это воскресенье. Мероприятия прошли с соблюдением всех эпидемиологических требований, рассказали ТАСС в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

"Все прошло в штатном режиме. В поезде ехали в масках, никаких проблем не было. Всех проверяли на вокзале и на наличие масок, и на наличие QR-кодов. В Шапки отправилось около 600 человек, примерно столько же в Токсово", - сказали в пресс-службе.

Поезда отправляются с Финляндского и Московского вокзалов каждые выходные, а бесплатные билеты на "Лыжные стрелы" можно получить в отделах физической культуры и спорта администраций районов Санкт-Петербурга. В 2022 году запланировано 10 выездов в каждом направлении.