Президент Киргизии взял на контроль ситуацию с делом журналиста Темирова

БИШКЕК, 23 января. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров в воскресенье в связи с ситуацией с Болотом Темировым заявил о недопустимости давления на журналистов в республике, но одновременно призвал работников СМИ воздерживаться от необоснованных обвинений в публикациях.

"Любая профессиональная деятельность, осуществляемая в рамках закона, в том числе и журналистская, не должна быть поводом ни для каких форм давления, - написал глава государства в Facebook. - Это должно быть беспристрастное расследование, с учетом всех обстоятельств". Он добавил, что взял на контроль ситуацию с делом Темирова.

"В то же время я хотел бы попросить журналистов воздержаться от публичной клеветы и необоснованных обвинений в адрес кого-либо, - добавил Жапаров. - Прежде чем что-то сказать, важно уточнить все и понимать всю ответственность сказанного, а потом уже говорить".

Издание Temirov LIVE, которым руководит Болот Темиров, в середине этой недели опубликовало материл о том, что родственники главы Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбека Ташиева занимаются перепродажей нефтепродуктов, производимых на государственном предприятии. На основании этого журналисты издания обвинили главу комитета в злоупотреблениях.

В субботу сотрудники правоохранительных органов провели обыск в офисе издания, в ходе которого обнаружили и изъяли наркотики. В воскресенье Темирова задержали по обвинению в незаконном изготовлении наркотических средств без цели сбыта. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также был задержан сотрудник Temirov LIVE Болот Назаров, который, по версии следствия, пытался вынести наркотическое средство из помещения редакции. Темиров настаивает, что наркотики ему подбросили. После его задержания у здания МВД Киргизии в Бишкеке прошел митинг в поддержку журналиста.

В свою очередь Ташиев, о чем так же напомнил в заявлении Жапаров, на пресс-конференции в воскресенье назвал выдвинутые против него обвинения СМИ в коррупции ложью. Правильным шагом, добавил президент, стало и предложение главы ГКНБ создать в случае необходимости комиссию из нескольких оппозиционных журналистов для проверки обвинений в материалах Темирова и его коллег. "У вас есть все возможности проверить. У нас все открыто", - заключил Жапаров.